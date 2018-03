Nettuno | nuova faida nel MoVimento 5 Stelle

Baseball - Serie A1 2018 : sarà un campionato a 8 squadre. Verrà ripescato solo il Nuova Città di Nettuno : Il 31 dicembre è scaduto il termine per la presentazione della domanda di ripescaggio da parte dei club che vogliono far parte della prossima Serie A1 di Baseball, ovvero il nuovo massimo campionato italiano nato per volere della FIBS dalle ceneri della Italian Baseball League. La Federazione aveva promesso che avrebbe valutato le richieste pervenute entro i primi giorni del nuovo anno e così è stato. Sono state solo Red Sox Paternò e Nuova ...