Centro sportivo intitolato ad Astori

Fiorentina - Cognigni : “ecco il Centro sportivo Davide Astori” : La Fiorentina continua il campionato dopo la morte di Davide Astori, importante annuncio da parte del presidente Mario Cognigni a Premium Sport: “Non si chiamerà più Campini, ma centro sportivo Davide Astori. Questa era la sua casa – ha spiegato Cognigni – il luogo in cui si recava molto spesso, anche con la sua famiglia, per trascorrere qualche ora di svago. Questa è la prima di tante iniziative per ricordare una persona ...

Campidoglio e AS Roma “Roma Cares” insieme per la sicurezza nello sport. Consegnato primo defibrillatore nel Centro sportivo Pio XI : È stato Consegnato ieri nel Centro Sportivo Pio XI il primo defibrillatore messo a disposizione dalla fondazione della AS Roma “Roma Cares” per il progetto “Calcio con il cuore” che prevede la donazione di un defibrillatore a Municipio per un totale di 15 strumentazioni mediche. Presenti alla cerimonia l’Assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi […] L'articolo Campidoglio e AS Roma “Roma Cares” insieme per la sicurezza ...