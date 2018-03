Un Master nel cv di Casalino che l' università smentisce Lui | Non ne so niente

Rocco Casalino - il giallo sul Master negli Stati Uniti sparito dal web : era nel suo curriculum per le primarie : Fino a ieri pomeriggio il capo della comunicazione del Movimento Cinque Stelle, Rocco Casalino , risultava in possesso del diploma di un master preso alla Shenandoah university . Poche ore dopo dal ...

M5S - un Master americano nel curriculum di Casalino. Ma l università smentisce. E lui dice 'Non so cosa sia successo' : E, seppur senza riferimenti specifici, il 'master in economia negli Stati Uniti' è un titolo che Casalino aveva scritto nel curriculum allegato alla scheda di candidatura alle Regionali lombarde del ...

VALERIO FAYNA SPINELLA/ Dal calcio ai fornelli - ecco chi è il giornalista di Sky (Celebrity Masterchef Italia) : VALERIO FAYNA SPINELLA è uno dei volti noti del mondo di Sky inerente al calcio. Nella sua vita, però, sta per entrare il programma Celebrity Masterchef.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:49:00 GMT)

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : forfait di Nick Kyrgios. Entra Matteo Berrettini nel tabellone principale : Può decisamente sorridere il nostro Matteo Berrettini. Il giovane azzurro, eliminato nella finale delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells dal canadese Peter Polansky (3-6 6-1 3-6), accede al tabellone principale del prestigioso torneo californiano per il forfait dell’ultimo minuto dell’australiano Nick Kyrgios, ancora alle prese con dei problemi fisici. Pertanto, il Tennista di Roma, da lucky loser, inizierà la sua ...

SIMONE SCIPIONI VINCE MasterCHEF ITALIA 7/ "Sogno un ristorante nel mio paese" : SIMONE SCIPIONI, vincitore di MASTERCHEF ITALIA 7 davanti alla super favorita Kateryna, ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto nella sua lunga avventura a partire dalla famiglia.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:39:00 GMT)

Simone Scipioni vince Masterchef 7. Delirio nella sua Montecosaro : cosa è successo dopo la puntata : Il settimo Masterchef Italiano è Simone Scipioni , 20enne di Montecosaro che ha trionfato contro l'altrettanto brava Kateryna grazie - chissà - alla sua sincerità culinaria, all'amore sconfinato per ...

Anthony Genovese/ Chi è? Il passato proiettato nel futuro! (Masterchef Italia 7) : La Calabria il suo punto di riferimento e tanti ingredienti che arrivano da molto lontano, da Oriente, ecco le caratteristiche della cucina di Anthony Genovese ospite a Masterchef Italia 7(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 21:18:00 GMT)

MasterChef 2018 - occhio al vincitore. La battaglia (finale) ai fornelli. Sono loro i tre aspiranti vincitori dell’ultima edizione. Nervi tesi e padelle bollenti… : Gran finale per la settima stagione di MasterChef. Giovedì 8 marzo, nella puntata in onda su Sky Uno alle 21.15, si saprà il nome del vincitore. Sono rimasti in tre a giocarsi il titolo: Simone Scipioni, Alberto Menini e Kateryna Gryniukh. Per il vincitore, 100mila euro in gettoni d’oro e la pubblicazione di un libro di ricette. Alberto aveva fin dall’inizio un unico obiettivo: vincere; all’interno della Masterclass è ...

I vip si sfidano ai fornelli : svelato il cast di "Celebrity Masterchef" : Il prossimo 15 marzo inizierà Celebrity Masterchef , la versione vip del talent culinario. Ora è stato svelato il cast definitivo. A cimentarsi ai fornelli per aggiudicarsi il titolo ci saranno la ...

Karate - Series A Salisburgo 2018 : Gianluca Gallo e Carola Casale sfiorano il podio nel kata - terzo posto per la Master Rapid nella gara a squadre : Si è aperta oggi a Salisburgo (Austria) la seconda tappa della Series A di Karate. Prima giornata dedicata interamente alle gare del kata, dove gli azzurri hanno realizzato una buona prestazione. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dalla gara maschile dove Gianluca Gallo si ferma ai piedi del podio dopo un torneo molto brillante. L’azzurro è riuscito a vincere in scioltezza tutti i match del proprio pool, ottenendo così ...

Caos nella puntata di Masterchef - l'eliminato poteva essere svelato così : Piccolo errore di montaggio nella ventunesima puntata di Masterchef , ogni giovedì sera in onda su Sky Uno, . Al termine del'invention test, i concorrenti peggiori della prova sono chiamati dai ...

MasterChef Italia 7/ Anticipazioni e diretta semifinale : esterna nel Cantone dei Grigioni. Chi sarà eliminato? : MasterChef Italia 7, Anticipazioni e diretta semifinale: una mistery box particolare, un invention test tradizionale e una prova in esterna in montagna sono le prove di oggi, 1° marzo.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:08:00 GMT)