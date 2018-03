Di Francesco | “strada Champions passa per sfida col Crotone”

calcioweb.eu

(Di sabato 17 marzo 2018) “La nostraper lacol Crotone, è fondamentale affrontarlo bene, sarà una gara difficile”. Restare concentrati sul campionato per mantenere il terzo posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima, è quello che chiede alla Roma Eusebio Dialla vigilia della partita con la squadra di Zenga che arriva dopo il sorteggio di Nyon che opporrà la formazione giallorossa al Barcellona di Messi. “L’anno scorso hanno fatto un miracolo e quest’anno si stanno riproponendo, anche se con un allenatore diverso -prosegue l’allenatore abruzzese in conferenza stampa a Trigoria-. Hanno caratteristiche particolari e un campo difficile, è una gara da prendere con le molle. Ho detto ai ragazzi di non pensare al Barca anche se è normale visto l’entusiasmo per la doppia”. “Ora è importantissimo ...