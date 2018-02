Marijuana light e legale | il nuovo mercato esplode in Italia

Il boom della Marijuana light - l'erba legale che non sballa Video : Eppur si muove. Il dibattito relativo alla #legalizzazione della marijuana sta lentamente sfondando i limiti invalicabili del tabù e si sta affermando come questione di rilievo nazionale. Sebbene appaia ancora molto lontana la possibilita' di vedere circolare legalmente in Italia l’erba proibita, un’ipotesi di tal genere non sembra più del tutto irrazionale. Qualcosa in effetti è gia' cambiato. Oramai è sensibilmente calato il numero di coloro ...