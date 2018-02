Cesare Bocci | chi è il Mimì Augello del Commissario Montalbano | età | altezza | peso

caffeinamagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Ha un enorme successo nei panni dine Il. Eppure la carriera di questo bravissimo attore inizia molto presto. Prende parte a numerosi spettacoli, dall’Amleto alla Cavalleria Rusticana, da La piccola bottega degli orrori a La cage oux folles (Il vizietto). Mentre il suo debutto cinematografico avviene nel 1990 con L’aria serena dell’Ovest di Silvio Soldini. Da quel momento per tutti gli anni Novanta ha partecipato a numerosi film, da Almost Blue a Condannato a Nozze. Da Il muro di gomma a Giovanni Falcone. La televisione lo scopre nel 1988 con la serie Zanzibar. Quindi nel 1989 prende parte a Classe di Ferro, ma soprattutto nel 1997 entra nel cast di Un posto al sole. Interpreta il ruolo del medico Antonio Ceppi in Elisa di Rivombrosa e Elisa di Rivombrosa – parte seconda. Tra il 2006 ed il 2007 interpreta il ruolo di Oscar ...