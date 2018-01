Allerta Meteo | alla fine sarà comunque una Domenica di maltempo al Sud | vento forte e

Allerta Meteo Sardegna : da domani pomeriggio criticità per venti forti e mareggiate : La protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’Allerta Meteo per venti forti e mareggiate valida a partire dal pomeriggio di domani: il fenomeno interesserà inizialmente il nord dell’isola per estendersi al resto della regione nel corso della notte. Dal pomeriggio di domani i venti soffieranno forti da ovest, localmente sino a burrasca mentre dopodomani saranno forti o di burrasca sulla costa occidentale, sulla costa ...

Allerta Meteo Lombardia : fronte freddo in arrivo - criticità per neve da domani : La Sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessorato alla Sicurezza, protezione civile e immigrazione, ha emesso un’Allerta Meteo criticità codice giallo (ordinaria) per rischio neve dalle ore 12 di domani, sabato 20 gennaio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), NV-03 (Alta Valtellina), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi ...

Allerta Meteo : quando scatta : Nell’era dell’allarmismo, parlare di Allerta meteo è molto importante anche se rischioso, perché è necessario fare chiarezza. Il termine fa molto titolo, sui giornali e sui telegiornali, ma è essenziale oggi capire che non può essere utilizzato a caso, altrimenti nessuno prenderà più sul serio le vere allerte meteo che in Italia purtroppo non mancano. (altro…) The post Allerta meteo: quando scatta appeared first on Idee Green.

Meteo - il vento continua a sferzare l'Italia : Allerta della Protezione Civile : Venti sempre più forti continuano a sferzare la zone del Centro-Nord. Le regioni più colpite da questa ondata di maltempo sono Emilia-Romagna, Marche...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per le prossime ore : torna il forte vento : Allerta Meteo – Un nuovo flusso di correnti di origine atlantica determinerà, nelle prossime ore, un’intensificazione della ventilazione anche a bassa quota, dai quadranti occidentali, su molte regioni italiane con rinforzi su Toscana, Emilia-Romagna e Marche, specie sui rilievi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Previsioni meteo : scatta l'Allerta maltempo - previsti gelo e burrasca : L'inverno entra sempre di più nel vivo. Abbandonato il 2017, la stagione fredda e gelata sta colpendo l'intera penisola senza lasciare superstiti anche in questo gennaio 2018. Temperature rigide, neve, ma soprattutto pioggia e vento fortissimi. Sono questi i principali nemici degli italiani. L'Italia è stretta nella morsa dell'inverno 1226 interventi. Nello specifico: 385 in Toscana, 267 in Campania, 215 in Sardegna, 214 nel Lazio e 145 in ...

Allerta per mareggiate e venti di burrasca - neve sopra i mille metri Un morto a Crotone Meteo|Le foto : Chiuse per bufera le statali 36 dello Spluga e 21 della Maddalena. In Piemonte raffiche fino a 200 km/ora. Interrotti i collegamenti con le isole minori. All’Elba ferita una donna

Allerta Meteo Liguria : criticità per mareggiate e forti raffiche di vento fino a domani : Il Centro Meteo funzionale Arpal ha emesso un avviso per mareggiate intense sulle coste della Liguria. Venti di burrasca manterranno per le prossime ore un contesto Meteo stabile e soleggiato ma si registreranno raffiche forti in particolare da Ovest o Sud-Ovest sull’estremo ponente della regione, dopo quelle che nella notte hanno fatto toccare punte di 122 chilometri all’ora secondo i rilevamenti a Monte Maure, nell’imperiese. ...

Allerta Meteo Puglia : da domani venti di burrasca : Forti correnti in quota di provenienza nord-atlantica interessano gran parte delle Regioni italiane, apportando un deciso rinforzo della ventilazione nei bassi strati dai quadranti occidentali. L’intensa ventilazione causa anche un deciso aumento del moto ondoso su tutti i bacini, specie quelli occidentali e meridionali con forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalla mattina di domani in Puglia sono previsti venti di burrasca o burrasca ...

Allerta Meteo - il Vortice Polare piomba sull’Italia : FORTE ondata di FREDDO nel weekend - tanta NEVE a bassa quota al Centro/Sud tra Sabato e Domenica : Allerta Meteo – Gli ultimi aggiornamenti di tutti i principali modelli Meteorologici confermano la FORTE ondata di FREDDO e NEVE in arrivo sull’Italia nel weekend, molto più incisiva della veloce sfuriata fresca che il maestrale porterà sull’Italia nella giornata di Mercoledì 17 Gennaio. La nuova FORTE ondata di maltempo inizierà nella giornata di Venerdì 19 Gennaio con una ciclogenesi padana al Nord (vedi mappe del modello GFS nella gallery a ...

Allerta Meteo Campania : avviso della protezione civile per il maltempo delle prossime ore : La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per vento e mare valevole a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. In particolare, sulla Campania, spireranno venti forti occidentali con temporanee raffiche e il mare si presenterà agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. La protezione civile raccomanda agli enti competenti di “porre in essere tutte ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte vento sull’Italia : violenta burrasca - freddo e nevicate Mercoledì 17 Gennaio : Allerta Meteo – Forti correnti di origine nord-atlantica stanno causando un deciso rinforzo della ventilazione interessando, in queste ore, le regioni del centro-nord per poi estendersi da domani al meridione. I forti venti porteranno anche un deciso aumento del moto ondoso su tutti i bacini, specie quelli occidentali e meridionali, con possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo Liguria : mareggiate intense e venti di burrasca : Il Centro meteo Arpal ha diramato oggi un avviso per mareggiata intensa e vento di burrasca, in un contesto di tempo sostanzialmente stabile e prevalentemente soleggiato. Per quest’oggi, infatti, l’avviso meteo annuncia il rinforzo del vento di libeccio fino a burrasca sulle coste esposte dell’estremo Ponente e l’aumento del moto ondoso con mareggiate su tutte le coste, intense sulle zone di Ponente e Levante. Per domani ...

Allerta Meteo - attenzione a Mercoledì 17 Gennaio : possibile NEVE a sorpresa al Nord/Est - fiocchi anche a Venezia e Trieste [MAPPE] : 1/12 ...