Di Maio | con noi pensione cittadinanza

Di Maio : Berlusconi truffatore politico - fa stesse promesse '94 : Roma, 19 gen. (askanews) 'Ho portato il contratto con gli italiani di Berlusconi nel 2001, ieri è venuto qui e ha fatto di nuovo le stesse promesse, la flat tax la prometteva addirittura nel 94, ...

Luigi Di Maio - lo scenario apocalittico : governo con Pd senza Renzi e Liberi e uguali - Di Pietro premier : Contrordine: il governo di Luigi Di Maio e del Movimento 5 Stelle , ribattezzato da Silvio Berlusconi 'governo dei magistrati' , non sarà retto da Pier Camillo Davigo . Peggio: a Palazzo Chigi, ...

Di Maio e Grillo consegnano il simbolo del M5s : "Blogdellestelle - saremo la prima forza politica" : Il candidato premier dei Cinque Stelle al Viminale assieme a Beppe Grillo e Davide Casaleggio per consegnare l'immagine di rappresentanza e il programma del MoVimento 5 Stelle. "Oggi è un gran giorno, inizia la nostra corsa in campagna elettorale"

Di Maio consegna il simbolo del M5s : “Saremo la prima forza politica” : Di Maio consegna il simbolo del M5s: “Saremo la prima forza politica” Il candidato premier dei Cinque Stelle al Viminale assieme a Beppe Grillo e Davide Casaleggio per consegnare l’immagine di rappresentanza e il programma del MoVimento 5 Stelle. “Oggi è un gran giorno, inizia la nostra corsa in campagna elettorale” Continua a leggere L'articolo Di Maio consegna il simbolo del M5s: “Saremo la prima forza ...

Di Maio consegna il simbolo del M5s : "Saremo la prima forza politica" : Il candidato premier dei Cinque Stelle al Viminale assieme a Beppe Grillo e Davide Casaleggio per consegnare l'immagine di rappresentanza e il programma del MoVimento 5 Stelle. "Oggi è un gran giorno, inizia la nostra corsa in campagna elettorale"

Di Maio consegna il simbolo del M5s : 'Saremo la prima forza politica' : "Sarà il simbolo della prima forza politica". Le percentuali? "Non lo so". Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio mentre entra al Viminale per consegnare il simbolo del M5S con Beppe Grillo e Davide Casaleggio. "Siamo nella ...

Di Maio consegna il simbolo del M5s : 'Saremo la prima forza politica' : "Sarà il simbolo della prima forza politica". Le percentuali? "Non lo so". Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio mentre entra al Viminale per consegnare il simbolo del M5S con Beppe Grillo e Davide Casaleggio. "Siamo nella ...

Elezioni - Berlusconi come De Benedetti : “Renzi? Una promessa in cui ho creduto”. E su Di Maio : “Bel faccino - ma inadatto” : Un po’ Carlo De Benedetti e un po’ Orietta Berti. Nel salotto amico di Quinta Colonna, Silvio Berlusconi ammette di aver creduto in Matteo Renzi. Il segretario del Pd, spiega, “è stato una promessa in cui molti hanno sperato, a partire dal sottoscritto, che poi però non si è concretizzata”. Un pensiero identico a quello più volte espresso dall’Ingegnere. Ma il leader di Forza Italia ha anche qualcosa in comune con ...

Luigi Di Maio - l'intercettazione nel caso Consip : 'Voleva raccomandare sua mamma' : Anche i cinquestelle sono finiti nel caso Consip . A raccontarlo sul Fatto quotidiano , è il vicedirettore Marco Lillo che ha parlato di 'polpetta avvelenata' contro il candidato premier Luigi Di Maio ...

De Benedetti : 'Tra Berlusconi e Di Maio meglio nessuno' e aggiunge : 'Scalfari con me deve stare zitto' : DE Benedetti: VOTER' PD MA MAI PRESA TESSERA Vista 'l'offerta politica voterò ancora Pd. È l'unica offerta di governabilità del paese, non tanto per le idee ma per gli uomini', conclude De Benedetti. ...

Elezioni - De Benedetti : “Di Maio premier? Sarebbe disastro - poveraccio. Ha ragione Berlusconi - c’è da scappare” : “Luigi Di Maio presidente del Consiglio? Andiamo bene. Non penso che accadrà, ma penso soprattutto che Sarebbe un disastro per questo Paese, l’incompetenza al potere. E’ un poveraccio”. Sono le parole dell’imprenditore Carlo De Benedetti, ospite di Otto e Mezzo (La7), circa la possibilità che Luigi Di Maio, candidato M5S alla presidenza del Consiglio, diventi premier. E ribadisce che è un “poveretto che non neanche di cosa parla” a proposito ...

Giallo a Cinque stelle : intercettazioni Consip anche contro Di Maio : Roma - E nel caso Consip, adesso, ci finiscono di riffa o di raffa pure i pentastellati. A metterceli è il vicedirettore del Fatto Quotidiano, Marco Lillo, che ieri ha raccontato di una «polpetta avvelenata» contro il candidato premier a Cinque stelle, Luigi Di Maio. Ma già che c'era ha pure colpito l'ex assessore al Bilancio della Raggi, Andrea Mazzillo, uscito ad agosto dalla giunta.Mazzillo era già finito suo ...

De Benedetti-Scalfari - la lite continua : "Un ingrato. Renzi ha deluso : ma avete visto il curriculum di Di Maio?" : E Renzi? "Sono deluso, ma alla fine, vista l'offerta politica, voterò Pd". Invece la polemica per la sua telefonata a Renzi, l'investimento in Borsa sulle Popolari, è solo "tutto un po' ridicolo. Era ...

Lo staff M5s tira dritto : 'Parlamentarie valide'. A decidere Di Maio con il suo staff. E gli esclusi cercano un avvocato per il ricorso : Le chat dei parlamentari M5s sono infuocate. I telefoni dei deputati impegnati nei lavori d'Aula alla Camera non fanno altro che squillare: "A chiamare sono gli esclusi. Vogliono sapere perché non ...