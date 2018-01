17 gennaio 2018 | Sant’Antonio Abate | ecco IMMAGINI | FRASI e VIDEO per gli auguri di buon

Programmi TV di stasera - mercoledì 17 gennaio 2018. Su Rai1 Meraviglie – La penisola dei tesori : Alberto Angela Rai1, ore 21.25: Meraviglie – La penisola dei tesori - Terza Puntata Pisa e la sua Piazza dei Miracoli, i Sassi di Matera e le Dolomiti sono i tre siti, dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità, protagonisti della terza puntata di “Meraviglie, la penisola dei tesori”, in onda su Rai1 mercoledì 17 gennaio alle 21.25. Il programma, condotto da Alberto Angela, ha come tema i siti Unesco italiani, che sono 53, ...

Dakar 2018 - classifica generale auto dopo la 10ma tappa (16 gennaio) : Sainz sempre in vetta - Peterhansel (2°) in recupero : La decima tappa della Dakar 2018 che ha portato la carovana da Salta a Belen, in territorio argentino, ha esaltato ancora una volta il pilota della Peugeot Stephane Peterhansel ottenendo il secondo successo consecutivo di tappa. Una prestazione funzionale anche alla classifica generale: il francese, infatti, si è portato in seconda piazza, approfittando della stage negativa della Toyota di Nasser Al-Attiya, giunto 10° al traguardo e con un ...

ROMANZO FAMIGLIARE / Anticipazioni 22 gennaio 2018 e diretta quarta : il tradimento di Agostino : ROMANZO FAMIGLIARE, Anticipazioni quinta puntata del 22 Gennaio 2018. Emma rischia il carcere a causa della Fondazione, mentre Agostino riceve un provvedimento disciplinare.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 23:17:00 GMT)

Estrazioni del Lotto 16 gennaio 2018 - i numeri estratti sulla ruota di Napoli : Questi i numeri estratti sulla ruota di Napoli nelle Estrazioni del Lotto di martedì 16 gennaio 2018 : 53 60 72 76 54

IL TERZO INDIZIO/ Delitto Sarah Scazzi : la confessione di zio Michele (16 gennaio 2018) : Il TERZO INDIZIO, le anticipazioni della prima puntata con Barbara De Rossi su Rete 4: il caso di Sarah Scazzi raccontato con il linguaggio della docufiction.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 23:10:00 GMT)

Romanzo Famigliare / Anticipazioni 22 gennaio 2018 e diretta quarta : Emma in carcere? : Romanzo Famigliare, Anticipazioni quinta puntata del 22 Gennaio 2018. Emma rischia il carcere a causa della Fondazione, mentre Agostino riceve un provvedimento disciplinare.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 23:01:00 GMT)

Sciopero aerei : possibili cancellazioni per venerdì 19 gennaio 2018 : Disagi all'orizzonte per chi solitamente viaggia a bordo degli aerei. È stato, infatti, indetto per il prossimo venerdì 19 gennaio 2018 uno Sciopero del comparto aereo. Le agitazioni sono svariate, alcune delle quali raggiungeranno le ventiquattro ore da astensione da lavoro, cosa che inevitabilmente potrebbe portare a disagi o cancellazioni per i tanti passeggeri in viaggio in tutti gli aeroporti italiani. Ma scopriamo insieme il calendario ...

Stasera tutto è possibile – Seconda puntata del 16 gennaio 2018 – Giochi e divertimento. : Seconda puntata, Stasera in prima serata su Raidue, con la terza edizione di Stasera tutto è possibile, il programma comico condotto da Amadeus, tornato dalla scorsa settimana dopo oltre un anno di assenza. Buoni, ma tiepidi, gli ascolti del debutto, con il 7% di share. Stasera tutto è possibile Lo spirito festoso del format torna […] L'articolo Stasera tutto è possibile – Seconda puntata del 16 gennaio 2018 – Giochi e divertimento. sembra ...

“Romanzo Famigliare” – Quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Quarta puntata con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018 – Trama e ...

Dakar 2018 - classifica generale moto dopo la 10a tappa (16 gennaio) : Matthias Walkner è il nuovo leader! Adrien Van Beveren abbandona la corsa : classifica delle moto rivoluzionata dopo la decima tappa della Dakar 2018. Matthias Walkner è il nuovo leader, avendo vinto la prova che portava da Salta a Belén. L’austriaco ha sfruttato la brutta caduta di Adrien Van Beveren, a 3 km dal traguardo, quando sembrava poter fare il vuoto definitivo nella graduatoria generale. Il francese ha riportato delle brutte fratture, che lo hanno costretto ad abbandonare la corsa. Walkner, così, conduce ...

Romanzo Famigliare : anticipazioni quinta puntata di lunedì 22 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare - Guido Caprino Non c’è pace per Agostino, il personaggio di Romanzo Famigliare interpretato da Guido Caprino: se nella puntata di questa sera ha avuto finalmente la conferma che Micol (Fotinì Peluso) è sua figlia, nella prossima in onda lunedì 22 gennaio rischierà un procedimento disciplinare che potrebbe distruggere per sempre la sua carriera militare. Tutto nascerà dal legame morboso che Nicoletta (Barbara Venturato) ...

Pallamano - Europei 2018 : la Francia vince il gruppo B - crolla la Croazia. I risultati di martedì 16 gennaio : Si è chiusa oggi la prima fase a giorni degli Europei di Pallamano 2018, almeno per quanto riguarda i gruppi A e B, con quest’ultimo dominato senza troppi problemi dalla Francia Campione del Mondo in carica, capace di piegare nel terzo turno la Bielorussia per 32-25, grazie anche alle 9 reti del mancino Dika Mem, classe 97′. Vola al Main Round anche la Norvegia, che con il successo 39-28 sull’eliminata Austria, si aggiudica la ...

LOTTO/ Estrazioni di oggi - 10eLotto e Superenalotto 16 gennaio 2018 : numeri vincenti! Ma il jackpot... : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO di oggi 16 gennaio: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.7/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 21:35:00 GMT)