Losanna-Roma | realizzano la prima mano bionica con senso tattile e la impiantano su una

Losanna : ko indolore in Romania - c'è il pass per la Coppa CEV - Altri Sport : Il Losanna Club Volleyball si è qualificato per il tabellone principale di Coppa CEV. Al LUC è bastato 'perdere' per 3-2 (24-26; 18-25; 25-20; 25-21; 15-11) in Romania sul campo del Tricolorul LMV ...