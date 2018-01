Maltempo | un albero si abbatte a Pratosardo sulla Nuoro-Lanusei 

Maltempo - vento forte abbatte un albero : 2 feriti in Val d’Aosta : Un albero abbattuto dal vento forte ha colpito una coppia di villeggianti torinesi impegnati in un’escursione a Cogne. I due, lui di 54 anni, lei di 49, sono stati portati in pronto soccorso ad Aosta. Con loro un bambino, che non ha avuto bisogno di cure mediche. La diagnosi e’ ancora in corso. Al momento pare che il padre abbia riportato alcuni traumi, la madre ferite meno importanti. I tre stavano passeggiando lungo la strada ...

Maltempo - cade un albero nel Frusinate : chiusa via Casilina a Villa Santa Lucia : Nel Comune di Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, è temporaneamente chiusa via Casilina dopo che un grosso albero è caduto sulla carreggiata al km 139. Lo comunica Astral Infomobilità. Nessun danno a persone e mezzi; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Astral spa per gli interventi necessari. L'articolo Maltempo, cade un albero nel Frusinate: chiusa via Casilina a Villa Santa Lucia sembra essere il primo su ...

Maltempo Avellino : vento forte abbatte un albero in centro città : Paura ad Avellino dove a causa del Maltempo un albero di grosse dimensioni e’ stato abbattutto dal vento ad Avellino ed e’ finito al centro della strada in via Morelli e Silvati. Secondo le prime informazioni della Polizia Municipale, che e’ intervenuta sul posto con due pattuglie, non ci sarebbero danni per persone e cose. L’albero, è finito di traverso sulla carreggiata bloccando la circolazione stradale e provocando ...

Maltempo : a Palermo il vento spezza i rami dall’Albero Falcone : Il forte vento che da due giorni soffia a Palermo ha spezzato alcuni rami dall’Albero Falcone, in via Notarbartolo, davanti al palazzo dove abitavano il magistrato e la moglie uccisi nella strage di Capaci del ’92. I vigili del fuoco hanno provveduto a portare via i rami dell’albero e a mettere in sicurezza l’area, dove cittadini e turisti si fermano per scattare foto, deporre un mazzo di fiori o attaccare un biglietto al ...

Maltempo Genova - albero cade su un pullmino : autista incolume : Sfiorata tragedia a fine mattinata per la caduta di un albero su un pullmino che stava percorrendo passo della Forcella, nell’entroterra di Genova fra Borzonasca e S.Stefano, in Val d’Aveto. L’autista del mezzo non ha riportato ferite mentre il veicolo e’ stato danneggiato in modo grave. A prestare soccorso all’automobilista sono stati i pompieri di Chiavari e gli operatori della Citta’ Metropolitana, giunti ...

Maltempo Prato : cade un albero - automobilista ferita : Un albero si e’ abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla carreggiata della strada regionale 325, all’altezza della localita’ ‘Mulin dei Fossi’ nel comune di Vernio nel pratese. Le radici dell’albero, probabilmente appesantite da neve e pioggia, hanno ceduto e la pianta ha colpito un’auto che stava passando in quel momento. Sul posto sono state inviate le ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco, ...

Maltempo Liguria - ingenti danni : voli dirottati al Colombo - un albero cade in autostrada : Tre voli dirottati all’aeroporto di Genova per il Maltempo e un albero caduto in autostrada, che ha colpito di striscio una macchina, in A7 tra Bolzaneto e Busalla. Nel pomeriggio i voli in arrivo al Cristoforo Colombo provenienti da Amsterdam, Cagliari e Napoli sono stati fatti atterrare in altre citta’, mentre i voli in partenza per Monaco e Catania stanno subendo ritardi per scarsa visibilita’. I vigili del fuoco sono ...

Maltempo - pioggia e vento a Lucca e in Garfagnana. Albero crolla su auto - 3 feriti /VIDEO : Lucca, 8 dicembre 2017 - Oltre 200 millimetri d'acqua si sono abbattuti sulla Garfagnana in appena 24 ore. Come un secchio rovesciato all'improvviso sulla montagna dopo un autunno all'asciutto. Ma ...

Maltempo Teramo : albero cade e distrugge un’auto a Giulianova : I vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti nella notte in via Amendola a Giulianova per la rimozione di un albero caduto su strada pubblica: a causa del violento impatto sono rimasti danneggiati un balcone e la facciata dell’edificio di fronte, ed una vettura parcheggiata a ridosso del marciapiede, centrata dalla pianta e quindi gravemente danneggiata. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per rimuovere il grosso ...

Maltempo : fulmine colpisce albero - evacuato liceo Garibaldi a Palermo : Palermo, 16 nov. (AdnKronos) - Paura questa mattina al liceo Garibaldi dove, durante il forte temporale, un fulmine ha colpito un albero facendo scattare l'allarme antincendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la scuola è stata evacuata. Gli studenti adesso sono tornati in classe dopo

Maltempo Toscana : famiglie isolate - un grosso albero cade su un’auto : In seguito al Maltempo che ha colpito la Toscana, alcune famiglie risultano ancora isolate nel territorio di San Godenzo, in provincia di Firenze. Lo rende noto la protezione civile della Città metropolitana di Firenze spiegando che sta intervenendo per raggiungere queste famiglie rimaste isolate a causa della neve e della caduta di alberi. In particolare un albero ha colpito un auto in transito sulla strada provinciale 146 a Chianciano: ...

Maltempo Venezia : albero crolla su una casa - danni ma nessun ferito : I vigili del fuoco sono intervenuti oggi in parco Savorgnan a Cannaregio a Venezia, per un albero ad alto fusto crollato su una casa: sebbene l’abitazione abbia subito dei danni, non si segnalano allagamenti. I pompieri hanno messo in sicurezza la casa, evacuando i due nuclei familiari residenti ed hanno iniziato le verifiche dei danni. L’incidente potrebbe essere attribuito all’indebolimento delle radici a seguito del forte ...

Maltempo - Sarzana : un albero distrugge un’auto vicino alle scuole : Tragedia sfiorata a Sarzana (La Spezia) a causa della caduta di un grosso pioppo su alcune auto parcheggiate in piazza Ricchetti, a due passi dalle scuole e dalla palestra comunale. La caduta dell’albero, causata dal forte vento, ha provocato – si apprende – solo danni alle vetture. Per fortuna nessuno era a bordo dei veicoli o stava passando nella piazza in quel momento. L’episodio e’ accaduto intorno alle 13.30, ...

Maltempo Grosseto : albero cade su un’auto - passeggeri illesi : A causa del forte vento un albero si è spezzato cadendo su un’auto che stava transitando nel centro storico. E’ successo stamani a Grosseto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i passeggeri dell’auto, che sono rimasti sotto choc. La vettura è andata distrutta sulla parte frontale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco al lavoro per rimuovere l’albero che ha invaso la strada. L'articolo Maltempo ...