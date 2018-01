I video delle esibizioni a Capodanno in Musica su Canale 5 | una grande festa con Benji e

Iran - si toglie il velo : arrestata ragazza simbolo della rivolta La tv di Stato : 12 morti dall’inizio delle proteste video : Aveva sfidato il regime di Teheran che impone alle donne di indossare l’hijab. 12 morti dall’inizio delle proteste

Il 2017 lascia Catanzaro - Colacino : 'Città della ricerca...delle perdite d'acqua (video) : Da un lato la politica di governo celebra successi (o presunti tali), mentre la politica di opposizione celebra i fallimenti (o presunti tali). Poi c'è Colacino, che nel suo messaggio di fine anno, ...

CAPODANNO 2018 - COUNTDOWN video/ Buon anno : una delle gaffe più clamorose della storia dei Capodanni : CAPODanno 2018: il conto alla rovescia per l'arrivo dell'anno nuovo si sta avvicinando. Ripercorriamo tutte le gaffe recenti riguardanti il COUNTDOWN della notte di CAPODanno.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 23:45:00 GMT)

Il Segreto : le anticipazioni delle settimane di gennaio video : Oggi torniamo a parlare delle anticipazioni de ##Il Segreto, la telenovela trasmessa dal lunedì al venerdì da Mediaset su Canale 5. La telenovela grande successo che ogni giorno dal 2011 appassiona e tiene incollati davanti ai teleschermi italiani. Gli ultimi spoiler ci svelano che a breve vedremo il matrimonio di Matias a Puente Viejo, mentre il Gesuita che ha chiamato Garrigues scoprira' tutta la verita'. Ma andiamo a leggere quanto riportato ...

Agenzia delle Entrate 2018 : titoli di studio e candidature a gennaio video : Ecco rese attive importanti selezioni [Video]. L'#Agenzia delle Entrate ha indetto alcuni avvisi di disponibilita', per rilevanti incarichi di lavoro. Ma scopriamo gli aspetti più interessanti di tali bandi di concorso. Posizioni Aperte a gennaio 2018 La Direzione Centrale del Personale rende noto che è disponibile il ruolo [Video] di livello dirigenziale generale di Direttore Centrale Affari Legali. Il soggetto deve essere in grado di fornire ...

Migliori video musicali del 2017 su Vevo - Taylor Swift e Katy Perry ancora rivali : top10 delle clip più viste : Come ogni anno, la piattaforma Vevo ha stilato la top10 delle clip di maggior successo degli ultimi mesi: tra i Migliori video musicali del 2017 si distinguono quelli dei brani che hanno scalato i vertici delle classifiche dei singoli, col duo di eterne rivali Taylor Swift e Katy Perry ancora una volta protagonista. Katy Perry, in particolare, a dispetto di un album che ha venduto meno delle aspettative, può vantare ben tre titoli tra i ...

Carrefour Italia nel mirino per la foto delle dipendenti con animale macellato video : Una foto di due dipendenti con un cucciolo gia' macellato e nel giro di pochi istanti si è scatenata la furia social nei confronti di #Carrefour Italia. Il contestato episodio si è verificato in un punto vendita di Tivoli dove due addette al reparto carni hanno realizzato uno scatto fotografico con l'animale. La foto ha fatto il giro del web ed è diventata virale nel giro di poche ore. Quella che doveva essere una goliardata si è trasformato in ...

Ecco il video del blitz delle Femen al presepe di San Pietro : blitz del movimento femminista Femen la mattina del 25 a San Pietro. Due donne ucraine sono state bloccate mentre una di loro a petto nudo tentava di portare via il bambinello dal presepe di Piazza San Pietro. Un'attivista si è lanciata sul presepe gridando "Dio è donna" e lo stesso slogan era dipinto sulla sua schiena nuda. Al termine delle verifiche la Polizia di Stato ha arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ...

Diretta/ Varese Virtus Bologna (risultato finale 85-90) streaming video e tv : successo sofferto delle V nere! : Diretta Varese Virtus Bologna info streaming video e tv, orario, risultato live. Una grande classica va in scena nella 12^ giornata della Serie A di basket (oggi 26 dicembre)(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 17:15:00 GMT)

La campagna natalizia #iononspreco del Ministero delle politiche agricole video : Un #Natale solidale che comincia con non sprecare il #Cibo. Con l’iniziativa #iononspreco, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha lanciato un programma con il quale spera di ridurre la quantita' di alimenti che finiscono nella spazzatura durante queste feste natalizie. L’iniziativa è stata presentata sul sito ufficiale del Ministero. “Io non spreco” propone un elenco di suggerimenti pratici per fare la battaglia allo ...

Programmi tv 24 - 25 e 26 dicembre 2017 : il palinsesto natalizio delle feste video : Pronti per scoprire la programmazione di #natale 2017 delle reti Rai e Mediaset. Quali saranno i film, i cartoni animati e i concerti [Video] che vedremo in onda durante queste giornate di festa? Ecco nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere con il palinsesto ufficiale delle varie reti della tv generalista. Iniziamo dalla giornata di domenica 24 dicembre: in prime time su Raiuno ci sara' l'appuntamento con la Messa di #Natale di Papa ...

Il tifone Tembin flagella nel sud delle Filippine : drammatico il bilancio delle vittime [FOTO e video] : 1/56 LaPresse/XinHua ...

Uccidevano malati terminali per favorire il business delle pompe funebri video : L’«Ambulanza della morte»: è stata denominata così l’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Paternò [Video], in provincia di #Catania, volta a smascherare un vero e proprio racket basato sulla ‘vendita’ di corpi alle agenzie di onoranze funebri per favorire il business della malavita. L’ipotesi sulla quale si basa l’inchiesta aperta dalla Procura di Catania, a to delle rivelazioni fornite da un collaboratore di giustizia che ...

