Ilfattoquotidiano.it - Come vestirsi a Capodanno? L’esperta: “Attenzione alle tendenze, ecco le 3 domande da farsi prima di comprare qualcosa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Subito dopo la fatidica domanda “cosa fai a?”, la più gettonata per l’ultimo dell’anno è “cosa mi metto?”. Insomma, capito cosa fare resta il problema di cosa indossare. Per le più ossessionate dagli outfit impeccabili e datmosfere festive, spesso la questione non è neppure cosa fare, ma direttamente cosa indossare facendo prevalere la questione look su ogni cosa: non importa dove, purché sia “wow” e possibilmente scintillante. Passeggiando tra le vie delle città o scrollando Instagram e TikTok, la voglia di un nuovo abito di paillettes e strass si fa spazio già da fine ottobre, quando i look dark di Halloween lasciano ben presto il posto allo scintillio delle Feste. L’inverno che incombe, l’estate che ormai è solo un lontano ricordo e le vacanze ancora troppo lontane poi contribuiscono a guardare quell’abito lì con le paillettes o quella gonna in lurex cangiantea cui aggrapparsi poter sopravvivere fino all’arrivo delle Feste, mentre l’inconscio continua a ripetersi che si ha proprio bisogno di quel capo all’ultima moda, che quest’anno un abito così ce lo meritiamo.