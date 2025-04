«Te lo dico da un anno, lasciami in pace e smetti di seguirmi», Sara Campanella esasperata nell'audio con Stefano Argentino prima dell'omicidio

Leggi su Open.online

«Se non hai tempo per me lo dicevi», le parole di, reo confesso di aver accoltellato a morte la 22ennea Messina, suonano oggi ancor di più come una minaccia davanti all’ennessimo rifiuto della ragazza. È uno dei passaggi emerso dalla registrazione audio di una conversazione avuta tra i due, trasmessa in esclusiva da Mattino 4. La dinamica sarebbe quella già ipotizzata dagli inquirenti. Il 27enne insiste per cercare di mantenere i rapporti con, la giovane ribadisce – evidentemente infastidita dall’invadenza del ragazzo – di non voler avere niente a che fare con lui: «Non voglio nulla da te».L’insistenza diLa registrazione è abbastanza confusa: la voce della 22enne è limpida, quella dell’indagato è sovrastata dai rumori del traffico della città.