Cina-UE | concordano ripresa colloqui per impegno su prezzi in indagine antisovvenzioni su EV

Lae l’Unione Europea (UE) hanno concordato di riprendere tempestivamente i negoziati per un piano diin materia diin merito all’sui veicoli elettrici (EV) cinesi, ha dichiarato oggi il ministero cinese del Commercio. Le osservazioni sono state formulate dal portavoce del ministero He Yadong durante una conferenza stampa. Il funzionario ha sottolineato che ladeifa parte degli sforzi per promuovere un ambiente stabile per gli investimenti e la collaborazione industriale tra le imprese cinesi e dell’UE. Agenzia Xinhua