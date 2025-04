Marche coi dazi di Trump a rischio 12 miliardi di export verso gli Usa

Ilrestodelcarlino.it - Marche, coi dazi di Trump a rischio 1,2 miliardi di export verso gli Usa

Ancona, 3 aprile 2025 – L'dallegli Usa nel 2024 ha fatto registrare un valore superiore a 1,2di euro. epaselect epa12006131 US President Donaldsigns an executive order implementing new reciprocal tariffs against US trading partners in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 02 April 2025.has branded the day 'Liberation Day', though most economists expect US consumers to foot the costs. EPA/JIM LO SCALZO / POOL Al primo posto la farmaceutica con oltre 250 milioni di euro, seguita da macchinari con circa 243 milioni di euro, poi prodotti in metallo oltre 132 milioni, articoli in pelle (escluso abbigliamento) circa 130 milioni e mobili oltre 122 milioni di euro. Sotto la soglia dei 100 milioni di euro, ci sono: apparecchiature elettriche, articoli da abbigliamento, prodotti alimentari, autoveicoli, ma anche le armi per oltre 96 milioni di euro, solo per citarne alcuni.