Hamilton | Ho sentito tante sciocchezze sulla squadra Impressionato da hanno lavorato

I piloti Ferrari, Charles Leclerc e Lewis, tornano a parlare alla vigilia del weekend che porta al gp del Giappone. Il più giovane della Ferrari ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.«L’obiettivo è far sì che non si ripeta più quanto accaduto a Shanghai.. C’è sempre una parte dove si analizza da dove è arrivato il problema, provare a prevedere meglio queste cose. Ma oltre a questo, dobbiamo lavorare per massimizzare il potenziale della macchina, che sia abbastanza per una vittoria o, in caso contrario, prendere comunque punti che è quello che è mancato durante questi primi gran premi».Leggi anche: Ferrari di male in peggio, il gp della Cina un incubo: Leclerc edsqualificati a fine garaLeclerc: «L’obiettivo è far sì che non si ripeta ma più quanto accaduto a Shanghai»Dopo il disastroso gp della Cina (entrambe le Ferrari squalificate a fine gara, ndr), Leclerc fissa l’obiettivo per Suzuka:«L’obiettivo è far sì che non si ripeta più quanto accaduto a Shanghai, né qui né in seguito.