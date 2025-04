Romadailynews.it - Shanghai offre dialogo transculturale con “Musica di porcellana” cinese, ocarina italiana

Leggi su Romadailynews.it

Di recente aun gruppo italiano che si dedica all’ha ipnotizzato il pubblico suonando il brano popolare“Fiore di gelsomino” e il temale del gioco di successo “Genshin Impact”, mentre il famoso direttore d’orchestraTang Muhai dirigeva un’orchestra sino-straniera nell’esecuzione di brani barocchi europei del XVI-XVII secolo in un concerto a tema sulla. In occasione del 55mo anniversario dei legami diplomatici sino-italiani, loSpring International Music Festival attualmente in corso ha inaugurato una speciale serie di scambili tra Cina e Italia, infondendo nuova vitalita’ ai legami culturali tra i due Paesi. Durante il festival, durato meta’ mese, il regista italiano Pier Luigi Maestrini e’ stato invitato a mettere in scena una produzione su misura di “La Traviata” di Giuseppe Verdi per il Conservatorio didi