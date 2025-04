Dailymilan.it - Tammy Abraham in gol: “Vogliamo la finale”

Leggi su Dailymilan.it

ha regalato un momento di grande entusiasmo ai tifosi del Milan durante la semidi andata di Coppa Italia contro l’Inter.L’attaccante inglese è tornato protagonista, confermando il suo ottimo stato di forma dopo aver già segnato nei quarti dicontro la Roma. Il suo gol ha dato speranza ai rossoneri, che ora guardano con determinazione alla gara di ritorno.Al termine del match,ha espresso la sua soddisfazione per la rete realizzata e ha ribadito la fiducia della squadra nel raggiungere la: “Sono molto felice per il mio gol e per la prestazione della squadra. È stata una rete molto importante per me. Crediamo fortemente nella possibilità di arrivare ine siamo concentrati su questa opportunità, perchégiocarci il passaggio del turno”.