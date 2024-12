Panorama.it - Bonifici istantanei: cosa cambia dal 2025 per privati e aziende

. Siin Europa. Dalle banche saranno obbligate a ricevere e consentire questo mezzo di trasferimento di denaro e sarà vietato applicare il sovrapprezzo, che oggi in Italia è in media di 1,74 euro. A stabilirlo è il regolamento europeo 886 del marzo 2024 che entra in vigore e porterà dunque un risparmio sia per isia per le imprese e più velocità nel sistema finanziario.Con un bonifico istantaneo si trasmettono fondi da un conto bancario all’altro in meno di dieci secondi, sette giorni su sette e 24 ore su 24. Ma finora non tutte le banche lo permettevano e chi offriva il servizio applicava un sovrapprezzo; quindi, un costo aggiuntivo per chi lo utilizzava. Con ilscatta ilmento, in due fasi. Dal 9 gennaio le banche nell’area euro dovranno permettere obbligatoriamente la ricezione deisu tutti i canali che già mettono a disposizione per quelli ordinari.