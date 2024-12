Ue-Mercosur, cosa prevede l'accordo di libero scambio con il Sudamerica e perché gli agricoltori chiedono di bloccarlo

Leggi su Open.online

Se con Donald Trump l’America minaccia di tornare a imporre dazi e tariffe, anche sui prodotti europei, altri due blocchi dell’Occidente – se non altro in senso geografico – remano in direzione opposta. L’Unione europea e il– l’associazione regionale che riunisce Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay (il Venezuela ne è membro sospeso) – hanno concluso nei giorni scorsi il loro Accordo di, un’intesa su cui si negoziava da oltre due decenni per eliminare in tutto o in parte le reciproche barriere commerciali. Venerdì scorso Ursula von der Leyen è volata a Montevideo per porre il sigillo politico dell’Ue sul. Che oggi è stato pubblicato in versione completa dalla Commissione europea «in spirito di trasparenza». Eppure ancor prima che vedesse pubblicamente la luce il testo completo, che conta centinaia di pagina,è già diventato oggetto di strali, da parte in particolare di una categoria già “sugli scudi” nell’ultimo anno: gli