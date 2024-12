Ilrestodelcarlino.it - Assunzioni fittizie per permessi di soggiorno: arrestato Gabriele Lucarini a Vallefoglia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pagate a caro prezzo per uscire dall’illegalità e ottenere un permesso di. E’ statodai carabinieri e si trova agli arresti domiciliari, 66 anni, residente a. E’ il professionista associato dello studio "e Associati srl" con sedi a Pesaro e a Rimini, coinvolto nella maxi operazione condotta dai carabinieri che hanno eseguito 12 misure cautelari disposte dalla procura di Rimini per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento dei lavoratori e della prostituzione. L’inchiesta è partita dalla denuncia di un migrante e ha coinvolto anche un dipendente dell’Inps, un addetto di un patronato e un commercialista residente in un’altra regione: quattro di loro sono in carcere, sette ai domiciliari, per uno c’è l’obbligo di presentazione mentre un altro è ricercato.