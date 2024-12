Ilrestodelcarlino.it - S’illumina il porto . Alla festa sotto l’albero si balla contro il freddo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nonostante le rigide temperature e la pioggia intermittente ieri centinaia di persone si sono riversate sul ponte di viale Dante per l’accensione del maestoso albero di Natale addobbato con 40mila luci nella cornice delcanale. Il pomeriggio diè cominciato alle 16,30 con l’inaugurazione del presepe galleggiante allestito sulla Saviolina, ormeggiata nel canale a pochi metri dal. A benedirlo, affiancato dsindaca Daniela Angelini con la sua giunta e altre autorità civili e militari, è stato il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi che per l’occasione, ricordando il giorno dell’Immacolata, ha invitato i presenti ad affidareMadonna tutte le cose che stanno a cuore. "Questo Natale - ha tra l’altro ricordato - sarà introduttivo a un anno speciale, quello del Giubileo, che ha come cuore la riconciliazione e la pace".