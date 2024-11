Anteprima24.it - Luci d’Artista, vandali imbrattano locomotiva per foto alla Stazione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoFrasi che inneggiano al fascismo e altre offensive chela superficie dellanatalizia allestita davantiferroviaria nell’ambito del percorso di, hanno compromesso il buon proposito di utilizzare un veicolo di grande visibilità e attrattiva come l’allestimento natalizio per fini sociali . In occasione della giornata internazionale contro la violenza delle donne infatti, erano stati apposti dei bigliettini con frasi sessiste che era una iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica contro anche questa forma di violenza sulle donne. Ma i post-it sono stati subito imbrattati e coperti da scritte che non c’entrano niente con il significato dell’iniziativa. C’è anche chi con un pennello indelebile si è divertito a scrivere altri tipi di frasi.