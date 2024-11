Lanazione.it - Sostegno alle famiglie. Bonus bebè, arrivate al Comune 53 richieste

Sono 42 i nuclei familiari che hanno beneficiato fin qui delnatalità di mille euro istituito dall’amministrazione Pardini: in un caso si tratta di un parto gemellare e quindi di duemila euro e, nel frattempo, sono da registrare altre dieciche sono tutt’ora in fase di istruttoria, oltre ad una domanda che non è stata accolta per la mancanza dei requisiti, per un totale di 53effettuate d. “Siamo molto soddisfatti di questo primo risultato con oltre 50in meno di due mesi – dicono gli assessori Simona Testaferrata e Moreno Bruni – Questa è una misura che precede quella del Governo e che l’amministrazione ha voluto per dare un segnale di attenzione per tutti i genitori. Ildel, intende dare un chiaro segnale di“.