Quifinanza.it - Nel Brennero i divieti alla circolazione costano 2 miliardi, l’allarme delle associazioni

Leggi su Quifinanza.it

Le limitazioni al traffico sulhanno gravissime ripercussioni economiche. È la denuncia di Confetra, la Confederazione Italiana dei Trasporti e della Logistica, che si aggiunge aglirmi già lanciati da altri nei mesi scorsi.“Sulla regolamentazione restrittiva del Tirolo sui transiti sta generando costi per 2di euro l’anno, ancor più aggravata dprossima limitazione di transito per manutenzioni del Ponte di Lueg, in Austria”, ha avvertito il presidente di Confetra, Carlo De Ruvo, all’assemblea della Confederazione.Il nodo dei valichi alpini“Il traffico autostradale di veicoli pesanti tra il 2021 ed il 2023 è aumentato del 3,8%, ma permangono una serie di criticità sui valichi alpini, cioè la principale porta di comunicazione con l’Europa della nostra economia, attraverso cui transitano ogni anno 230 milioni di tonnellate di merci, su 12 milioni di mezzi pesanti e 130.