Secoloditalia.it - Comunali, Anzio e Nettuno ai ballottaggi: centrodestra avanti. Il caso del sindaco solitario in Calabria

In questa tornata elettorale sono andati al voto anche quattro Comuni: due,, sopra i 15mila abitanti. Gli altri due erano Cosoleto, in provincia di Reggio, e Sparanise, in provincia di Caserta.Lead: si va aiIn provincia di Roma, sia, quasi 60mila abitanti, sia, quasi 50mila, vanno alo con ilin vantaggio. Ad, Stefano Bertollini arriva al secondo turno con il 47,08% dei consensi, sostenuto da FdI, Lega, FI e Noi moderati. L’avversario di centrosinistra, Aurelio Lo Fazio, sostenuto da Pd e civica che porta il suo nome, si è fermato al 17,21%. Sono rimasti fuori Pietro Dionisio, sostenuto da due civiche, e arrivato al 16,88%; Ciro Nutello, sostenuto da M5S e una civica, al 12,6%; Rosalba Giannino, che con Rifondazione comunista e una civica ha preso il 4,88% e Franco Pucillo, all’1,4% con una civica.