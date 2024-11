Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Shibahara 6-3, 4-6, 4-6, Italia-Giappone 0-1 BJK Cup in DIRETTA: azzurra in controllo, poi il black-out. Azzurre aggrappate a Paolini!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui un’amara, l’è nelle mani di Jasmine. Un saluto sportivo, tutti con la toscana!13:08 Tutto nelle mani di Jasmineadesso, che scenderà in campo a breve da favorita contro Uchijima. Poi toccherà al doppio, dove l’vanta l’oro olimpico di Parigi. Chiaramente la superficie non ci avvantaggia, così come il fatto che Jasmine giocherebbe mezz’ora dopo il match di singolare. Lesi non sono da sottovalutare, lo abbiamo potuto vedere dalla grande prestazione al volo di. Vedremo cosa accadrà!13:05 Ben dieci i doppi falli dell’, anche in momenti piuttosto delicati. Alla fine megliocon la prima di servizio, 64% contro 59%, mentre con la seconda, complici anche i doppi errori, 49% dell’contro il 59% della nipponica.