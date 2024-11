La giovanissima pontina Namite, 14 anni, protagonista stasera della finale di “Io Canto Generation”, su Canale 5

Leggi su Dayitalianews.com

Terracina celebra il suo giovane talento:Selvaggi, la cantante quattordicenne, è pronta a sfidarsi nelladi “Io”, in onda questa sera su5. Il programma, condotto da Gerry Scotti, è diventato un appuntamento imperdibile dal suo debutto lo scorso ottobre, esi è affermata come una delle protagoniste assolute, lasciando il pubblico e la giuria senza parole grazie alla sua straordinaria voce.Un Talento Straordinario che Incanta il PubblicoLa voce di, allo stesso tempo potente e vellutata, insieme alla sua presenza scenica caratterizzata da una dolce spontaneità e dal suo sorriso magnetico, ha catturato immediatamente l’attenzione del pubblico. Il suo stile elegante, accompagnato dal suo iconico caschetto di riccioli bruni, è stato il mezzo perfetto per interpretare brani iconici di Beyoncé, Whitney Houston e Mariah Carey, riuscendo sempre a ottenere il consenso unanimegiuria e gli applausi scroscianti dei telespettatori.