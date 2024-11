In Italia si fischia troppo Cartellini rossi e rigori record

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Ma i fischiettini sonopoco permissivi? Il caso Dumfries-Anguissa non ha fatto altro che far emergere in maniera ancor più marcata questa polemica, alla quale si aggiunge una mole di dati non indifferente per far pendere l’ago della risposta verso un sonoro SI.Insiti in appena 12 giornate del massimo campionatono sono ben 42, mentre in Premier League il numero è notevolmente più basso: 19. La Serie A è leader, termine la cui accezione negativa o positiva in questo caso è difficile da attribuire, anche nella classifica dei falliti per match, con 23.52. Numeriper gli interventi del VAR (565) e i: 0.28 a partita, il doppio della Premier.Ma chi ha ragione?L’o il resto del mondo? In realtà più che la risposta a tale quesito è necessario porsene un altro, ovvero perché non vi è uniformità delle scelte in tutti gli ambienti? Il regolamento IFAB in materia arbitrale è un testo unico a cui tutte le associazioni nazionali arbitrali e i fischietti che ne fanno parte devono uniformarsi, e gli unici che non sembrano farlo dati alla mano sono proprio glini, che con molta probabilità preferiscono spezzettare la partita pur di non perderne il controllo a favore di aggressività e polemiche, dimostrando mancanza di carattere e volontà di uscirne indenni da polveroni che scelte più azzardate potrebbero provocare.