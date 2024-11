Lago di Massaciuccoli | lavori da 1 5 milioni per ripristino arginature

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

dida 1.5perdi, partito il cantiere dell’opera die regolarizzazione dellecircondariali deldi. Un investimento da circa 1.5di euro, già andato a gara e appaltato, illustra il Consorzio di Bonifica Toscana Nord.“Si tratta di una delle zone più delicate del nostro territorio – evidenzia il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Ildiè unpensile, sopraelevato rispetto alle terre coltivate che si trovano intorno. Parliamo di 14 chilometri dicircondariali che difendono un territorio densamente abitato di circa 3.000 ettari, disposto a quote ben al sotto del medio livello del mare. Questo ci obbliga a pompare in maniera costante acqua dai terreni circostanti che, a causa del fenomeno della subsidenza, si abbassano ininterrottamente, pochi centimetri all’anno ma senza sosta: questo è il motivo per cui ildiventa sempre più ‘sospeso’ con gli argini e persino il fondo ben più alti dei terreni circostanti.