Ilrestodelcarlino.it - La maratona per i radioamatori: a Israele il premio extra europeo

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nei giorni scorsi si è chiuso il cerchio delladi sette giorni deiAri di San Benedetto che, dal 5 all’11 maggio, hanno attivato il 43esimo Parallelo nel mondo per la ricorrenza del dodicesimo anno di fondazione dell’omonima Associazione e della posa del Dream point sulla pista ciclo pedonale in riva al mare. L’attività è stata coordinata dal presidente dell’Ari Filippo De Renzis con l’Ufficio Cultura del comune di Grottammare che ha partecipato attivamente all’evento con un proprio contributo e con i suoi massimi esponenti politici, il sindaco Rocchi, il vice Lorenzo Rossi e la consigliera comunale Vitarelli (nella foto). Per l’occasione è stato attivato il nominativo speciale ’Ii6rcab’ (Radio, Cultura, Accoglienza e Benessere).