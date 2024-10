Aperta dalla Brioni con una cerimonia a Penne la scuola di Alta sartoria Nazareno Fonticoli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Inaugurata a Penne il 13 ottobre la scuola di Alta sartoria Nazareno Fonticoli e presentata la Fondazione Brioni in una cerimonia alla presenza del sindaco, dei vertici della Regione, dei membri del Consiglio di amministrazione della fondazione stessa.Durante la cerimonia, il sindaco Gilberto Ilpescara.it - Aperta dalla Brioni con una cerimonia a Penne la scuola di Alta sartoria Nazareno Fonticoli Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Inaugurata ail 13 ottobre ladie presentata la Fondazionein unaalla presenza del sindaco, dei vertici della Regione, dei membri del Consiglio di amministrazione della fondazione stessa.Durante la, il sindaco Gilberto

A Penne una cerimonia per la cittadinanza onoraria all'ad di Brioni e per l'apertura della scuola di alta sartoria - Giornata importante per la comunità pennese quella di giovedì 17 ottobre quando a partire dalle 10 in piazza Luca Da Penne ci sarà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Penne all'amministratore delegato di Brioni Mehdi Benabadji da parte dell'amministrazione comunale. A... (Ilpescara.it)