Il Sarti non è solo un cinema Tante le novità

(Di domenica 13 ottobre 2024) Salva anche per il 2024/25 la programmazione del piccolo, che si trova in via XX Settembre 98. Dopo le difficoltà legate alla pandemia pare davvero ormai che ildi una volta, la piccola sala senza numerazione, sia davvero tornata di moda. A spiegare le prossimeè il volontario e coordinatore della sala, Gianluca Nanni. Nanni, a quando l’avvio della programmazione? "Ilinizierà sabato 26 ottobre con il film di Gianni Amelio "Campo di battaglia", per poi proporre durante il periodo di festa di Halloween il titolo del momento "Joker: Folie à Deux. Anche quest’anno l’inizio è dei più promettenti" I volontari restano il motore indispensabile per mandare avanti le cose? "I volontari delsono coloro che permettono di poter continuare serenamente questa attività di gestione per conto della parrocchia e di don Pierre Laurent.