Avviati i lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto Sente-Longo in Molise

(Di martedì 17 settembre 2024) Isernia - Inizio deia Belmonte del Sannio, un intervento atteso dalla comunità dell'Altoe Alto Vastese per migliorare la viabilità della zona. Questa mattina a Belmonte del Sannio (Isernia) ha avuto luogo l'incontro ufficiale per l'avvio deidisul, un'opera attesa da anni dai cittadini dell’Altoe dell’Alto Vastese. Alla cerimonia erano presenti diverse figure istituzionali, tra cui il presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia, l’assessore regionale Michele Marone, il dirigente ANAS Antonio Marasco, il consigliere della Provincia di Chieti Carlo Moro, e numerosi sindaci ed esponenti politici locali. L'intervento rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza e la viabilità della regione.