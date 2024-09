Gastronomia e musica | al via la Sagra della Nana di Montagnano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Arezzo, 9 settembre 2024 –Cinque serate di festa per ladi. La manifestazione dedicata ai saporitradizione contadinaValdichiana, giunta alla cinquantaduesima edizione, prenderà il via da mercoledì 11 settembre e proseguirà poi fino a domenica 15 settembre, andando a proporre un ricco programma di iniziative dove lasarà abbinata alla, al folclore e alla scoperta del territorio. Il primo fine settimanaproporrà infatti una serie di appuntamenti collaterali pensati per coinvolgere diverse età tra cui spiccano il concerto di Walter Sterbini da The Voice Senior, la notte-evento ScuolaZoo per i più giovani e la quinta edizionepasseggiata La Cammisulle colline intorno al paese.