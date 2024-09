Italia-San Marino infortunio per Baldanzi | problema alla schiena

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Problemi in casae di riflesso in casa Roma. Al 20? del match dell’Under 21 azzurra contro San, il trequartista Tommasoha subìto un duro colpo sulladal terzino sanmarinese ed è rimasto a terra svariati minuti. Il romanista è stato subito medicato e ha provato a rientrare in campo, ma il dolore non è passato esi è accasciato nuovamente a terra. Lo staff medico è entrato in campo e ha accertato l’impossibilità del giocatore a continuare a giocare. La panchina azzurrina ha quindi fatto cenno a Raimondo di accelerare il riscaldamento, prima della sostituzione. Nelle prossime oresi sottoporrà ad esami strumentali per valutare le sue condizioni. Secondo cambio obbligato per Nunziata che poco prima aveva sostituito Fazzini per unmuscolare.-SanperSportFace.