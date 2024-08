Basket | LeBron James è il miglior cestista di sempre?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Uno scontro generazionale che troppo spesso, e a sproposito, calamita le attenzioni di ex stelle o giocatori attuali della NBA. Una contrapposizione che, ovviamente, diventa argomento di discussione anche per media e tifosi. Gli ex giocatori degli anni ’80 e ’90 tendono, infatti, a proteggere il loro arco temporale di gioco puntando su Michael Jordan, mentre i cestisti di oggi individuano inile di. Una trama che è stata recentemente spezzata da Isiah Thomas che ha detto, senza mezzi termini, che l’atleta più forte di tutti i tempi è proprio il tre volte oro olimpico con gli USA., Isiah Thomas lo incorona: “È certamente ile di” “è in testa a tutte le categorie statistiche – queste le dichiarazioni dell’exIsiah Thomas ai microfoni di ‘MLive’ –. ha sorpassato Kareem per punti segnati, Magic per gli assist.