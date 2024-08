Beach volley Elite-16 Amburgo 2024 | successo all’esordio per Cottafava Nicolai battuti Mol Berntsen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Samuelee Paoloaprono con unl’-16 di, torneo del Pro Tourdi. Gli azzurri vogliono riscattare l’eliminazione agli ottavi di finale ai Giochi Olimpici di Parigie partono con una vittoria al terzo set contro la coppia norvegese Mol/. 21-16 20-22 15-11 il punteggio a favore della coppia italiana, che avrebbe potuto chiudere la pratica in due set, ma si è complicata la vita perdendo il secondo parziale da un vantaggio di 18-17.si piazzano al secondo posto nel Girone C dietro alla coppia austriaca Hammarberg/Berger, che ha vinto in due set (21-17 21-18) contro il duo brasiliano Evandro/Arthur Lanci. Domani alle 10.00 i due azzurri torneranno in campo proprio contro gli austriaci per poi chiudere il Girone sempre domani alle 18.00 contro i brasiliani. Al femminile arrivano due sconfitte al terzo set.