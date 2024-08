Guasto alla rete dell’acqua | peggiora l’emergenza idrica ad Ascoli e Fermo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – Unacuisce la crisinelle province di. Nella mattinata dello scorso 11 agosto si è infatti verificata la rottura improvvisa della pompa nel pozzo n. 2 dell’impianto di soccorso di Casteltrosino. Ne ha dato notizia oggi la Ciip diassicurando che "i nostri tecnici hanno prontamente agito per rimuovere la pompa guasta e instre una pompa di riserva con le stesse capacità. I lavori sono in corso, e si prevede di riaccendere il pozzo entro la serata di oggi". Un problema ulteriore che si aggiungecarenza di acqua che si registra da mesi nelle province di, gestite dCiip, e che ha portato alle chiusure notturne in gran parte delle due province.