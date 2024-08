Olimpiadi l’ItalVolley stende anche la Polonia | l’avversaria ai quarti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024) L’Italia maschile di pallavolo vince e convince. Gli azzurri di coach De Giorgi dominano lanell’ultima sfida del girone portandosi a casa un netto successo per 3-1 che permette loro di chiudere il girone delledi Parigi 2024 in testa. L’Italia ha dominato i primi due set di gara vincendoli con il punteggio di 25-18 e 25-15. Nel terzo parziale i polacchi hanno tirato fuori l’orgoglio evitando il 3-0: set vinto 24-26 sfruttando qualche errore di troppo degli azzurri. Italia brava a chiudere i conti 25-20 nel quarto set. Romanò best scorer con 20 punti, 17 per Michieletto. L’Italia affronterà il Giappone aidi finale. L'articololaaiCalcioWeb.