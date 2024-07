Giulia Mapelli medaglia d’oro di fair play | vince ma consegna il titolo alla rivale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Crema, 30 luglio 2024 – “Le ho regalato la miaperché l’avrebbe meritata e vinta di certo lei, ma ci si è messo di mezzo l’Etna”., 24 anni, della squadra Roller power di Crema, ha vinto i campionati italiani di High jump seniores a Catania, il 13 luglio, ma ha regalato la, campionessa italiana, che ha fallito per il mutamento del campo di gara. Cosa è accaduto? “Siamo arrivate a Catania dopo una lunga trasferta in auto perché l’Etna ha fatto le bizze e gli aerei non atterravano. Arrivati lì, abbiamo trovato la sorpresa. Le nostre gare di solito si effettuano all’aperto sull’asfalto: trenta metri di rincorsa, una rampa e poi si salta l’asticella, atterrando sullo skate e sull’asfalto. Gareggiare in palestra, invece, al chiuso e su un pavimento diverso è stato un grosso handicap”.