Sapore di sale l’’oro bianco’ è il protagonista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Torna dal 5 all’8 settembre la 28° edizione didila festa dedicata aldolce di Cervia. Una festa che parla di tradizione, cultura, gastronomia, internazionalità e della rinascita della salina. Per 4 giorni, ildelsi fonde coldella ritrovata raccolta del famosissimodolce. Si potranno dalla nostra regione, dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Lombardia alla Campania. Il filo conduttore è il, che dàal cibo e alle relazioni umane. Il sindaco Mattia Missiroli ha spiegato: "difa parte delle nostre tradizioni più significative ed è una vera e propria festa per la città, per i cittadini e i turisti. Sono giorni dove cultura, gastronomia, mostre, convegni offrono tante opportunità di vivere e apprezzare Cervia e immergersi anche nella sua storia legata alle Saline e all’oro bianco.