Torna il festival dedicato al piatto simbolo di Vicenza

(Di giovedì 18 luglio 2024) È diventata, per molti amanti deltipico, un vero e proprio punto di riferimento, attirando visitatori non solo nazionali, ma anche internazionali. Dal 2022, infatti, è nata un’importante collaborazione tra la Festa del Bacalà di Sandrigo e il Consorzio Tørrfisk fra Lofoten – un’associazione di ventitré aziende norvegesi produttrici dello stoccafisso proveniente dalle isole Lofoten. Ma perché parlare di Norvegia? La connessione tra Sandrigo e la Norvegia è storicamente significativa, grazie alla figura di Pietro Querini, un mercante veneziano che, naufragato nel 1431 sulle coste norvegesi, introdusse in Italia l’uso del merluzzo essiccato. Da quel momento il bacalà è diventato uno dei protagonisti indiscussi delle tavole venete e in seguito italiane.