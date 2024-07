Perché è stato fino al momento un Europeo deludente | tanti big al di sotto delle aspettative con un’attenuante

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Euro 2024 è nella fase finale ed è arrivato ildei primi bilanci in attesapartite dei quarti di finale. Nelle prime due sfide in campo Spagna-Germania e Portogallo-Francia, poi sabato Inghilterra-Svizzera e Olanda-Turchia. Il primo bilancio sull’non è di certo entusiasmante con riferimento all’aspetto tecnico, tattico egiocate, ovviamente con qualche eccezione. Il gol di Bellingham contro la Slovacchia, infatti, ha riscattato tutte le partite deludenti dell’Inghilterra e soprattutto una prima parte di competizione al di. I calciatori al diPartiamo ovviamente dall’Italia, certamente la delusione più grande di Euro 2024. Inhanno disputato unda dimenticare ma a pesare sono state principalmente le ‘assenze’ di due calciatori top come Jorginho e Federico Chiesa.