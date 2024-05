Teatro e biblioteca rimesse a nuovo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) A Terranuova si sono conclusi in queste settimane gli interventi di riqualificazione dell’edificio ‘Le Fornaci’, sede delcomunale cittadino e della. Si tratta di un intervento atteso, finanziato in larga parte con risorse ottenute nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finalizzate all’efficientamento energetico. I lavori hanno previsto l’installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo e la realizzazione di un sistema di monitoraggio e supervisione degli impianti meccanici. In più, ilè stato dotato di unsistema di videoproiezione.