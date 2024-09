Tale e Quale Show | Conti saluta Goggi e i social esplodono Malgioglio come Lady Gaga fa gli auguri a Sophia Loren | Senza senso

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nella prima puntata di2024, condotta da Carlosu Rai1 venerdì 20 settembre, non mancano le sorprese. In giuria troviamo ancora una volta Giorgio Panariello e Cristiano, insieme un paio di new entry: Alessia Marcuzzi prende il posto di Loretta, mentre un