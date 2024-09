Casertana in rimonta col cuore | Carretta e Damian firmano il pareggio al Franco Scoglio

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 20 settembre 2024) Messina (di Alfredo Stella). Dopo un primo tempo opaco con laa subire le iniziative dei padroni di casa, nella ripresa gli uomini di Iori sono venuti fuori anche grazie agli innesti di un frizzante Bakayoko eche siglano il pari, Messina vs2 a 2. La gara comincia subito male per i rossoblù col Messina subito in gol con Petrungaro che di testa al primo minuto buca l’incolpevole Zanellati. Solo un minuto ed è Salomaa a sbagliare il bersaglio da pochi metri. Gol fallito, gol subito: al 18’ raddoppiano i peloritani con Luciani anche se l’azione pecca di un fuorigioco che l’arbitro non ha segnalato. Tutta qui l’analisi del primo tempo dove non si può non sottolineare unapressoché inesistente. Nella ripresa la musica non cambia con i padroni di casa a menare la danza e unaa vestire i panni dell’agnello sacrificale.