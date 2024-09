ANTONIO RICCI | GLI ASCOLTI? IL NEMICO È GRUBER NON AFFARI TUOI NOI IL SERVIZIO PUBBLICO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 20 settembre 2024)ha presentato la nuova stagione di Striscia la Notizia e nell’occasione si è detto “non preoccupato ma incuriosito” daglidell’affollato access della tv italiana. Ora spopola «» con Stefano De Martino su Rai1, che è cresciuto ancora dalla scorsa edizione condotta da Amadeus, atteso su Nove con «Chissà chi c’è».: Il nostroè più Lilliperché noi facciamo contenuti, gli altri sono quiz. Siamo noi il, non certo Rai1 che fa il contrario essendo la ludopatia uno dei più grossi problemi del nostro Paese. I due litiganti saranno Amadeus e De Martino. Vedremo gli. Non siamo preoccupati, ma incuriositi. Da lunedì, come sempre alle 20.35 su Canale 5, riparte Striscia con l’inedita coppia formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica, al suo debutto dietro al bancone del tg satirico.