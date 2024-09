Alluvione Meloni | Pronti a stanziare 20 milioni per l' Emilia Romagna LIVE

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Non appena giungerà al Governo la richiesta di dichiarazione dello stato d'emergenza da parte dell', sarà convocato un Consiglio dei ministri che provvederà a20 mln di euro per far fronte alle prime necessità e per il ripristino dei servizi essenziali". Lo ha assicurato la premier. L'approvazione dello stato di emergenza sarà deliberato dal Cdm che si riunirà domani alle 11. Nessun disperso nell'che ha colpito il Ravennate e la frazione di Traversara di Bagnacavallo